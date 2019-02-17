  • Haberler
  • Spor
  • Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü oynanacak

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de oynanacak

17 Şubat 2019, Pazar 11:41 Son Güncelleme:
A A
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti. 

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı.

Karşılaşmaların programı şöyle:



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.