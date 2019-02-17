Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı.

Karşılaşmaların programı şöyle:







