Beşiktaş - Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı
MAÇ SONA ERDİ
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13. sırada kaldı.
67.dk: GOL! KASIMPAŞA Bengali Fode Koita ile durumu 3-2 yaparak farkı azalttı.
45.dk: Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı!
45+2 dk. GOL! BEŞİKTAŞ farkı açıyor. Vodafone Park stadında golü atan oyuncu Güven Yalçın. 3-1.
44.dk: GOL! Güven Yalçın takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 2-1.
13.dk: GOL! Bengali Fode Koita durumu 1-1 yapan golü kaydetti!
10.dk: GOL! BEŞİKTAŞ maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.
1.dk: Ve maç başladı! Her iki takıma da başarılar
Beşiktaş- Kasımpaşa maçının ilk 11'leri:
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven, Quaresma, Larin
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, Pavelka, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita