Beşiktaş - Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi

MAÇ SONA ERDİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13. sırada kaldı.

67.dk: GOL! KASIMPAŞA Bengali Fode Koita ile durumu 3-2 yaparak farkı azalttı.

45.dk: Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı!

45+2 dk. GOL! BEŞİKTAŞ farkı açıyor. Vodafone Park stadında golü atan oyuncu Güven Yalçın. 3-1.

44.dk: GOL! Güven Yalçın takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 2-1.

13.dk: GOL! Bengali Fode Koita durumu 1-1 yapan golü kaydetti!

10.dk: GOL! BEŞİKTAŞ maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

1.dk: Ve maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Beşiktaş- Kasımpaşa maçının ilk 11'leri:

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven, Quaresma, Larin

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, Pavelka, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita