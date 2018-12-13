UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, hayati bir karşılaşmaya çıkıyor. 7 puanla 2. sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip 6 puanla hemen alt sırada bulunan Malmö ile karşılaşıyor. Kara Kartal yenildiği takdirde her şey sona erecek. Galibiyet ve beraberlikse camiayı sevince boğacak. Maçın kritik olması ise heyecanı katbekat artırıken karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar "Beşiktaş Malmö maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?" sorusunu soruyor.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Malmö maçı bu akşam saat 20.55'te Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Bati yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

KARA KARTAL 216. RANDEVUDA

Siyah-Beyazlılar, bu akşam Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Siyah- Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 46 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi. Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

Beşiktaş’ta hedef 57. zafer

Kara Kartal, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını Malmö karşısında yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan Siyah-Beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü. Kartal, bu akşamki mücadelede rakibini devirip iç sahadaki 57. zaferine ulaşmak istiyor.