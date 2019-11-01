Beşiktaşlı futbolcuların şıklığı
Beşiktaşlı futbolcular Galatasaray galibiyetini kutlamak için İstiyePark'taki bir restorana gitti. Kutlama çıkışında objektiflere yakalanan futbolcular, şıklıklarıyla dikkat çekti. Özellikle Jeremain Lens'in giydiği battaniye büyüklüğündeki şal, ilgi odağı oldu. Beşiktaşlı futbolcuların tarzlarına bir göz atalım...
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Aşklarıyla magazin gündemini sık sık meşgul eden yakışıklı kaleci Loris Karius, geceye spor ve klasik giyimi birbirine harmanlayarak kendine has bir tarz oluşturmuş.
Siyah tişört ve kumaş pantolonun üstüne bordo saten bir ceket giyen Karius, beyaz spor ayakkabı giymeyi tercih etti.
Ağır abi Burak Yılmaz
Burak Yılmaz, geceye oldukça resmi bir kıyafetle katıldı. Takım elbise ve klasik ayakkabı giymeyi tercih eden Burak Yılmaz, gecenin en şık isimleri arasındaydı. Yılmaz, kıyafetinde kış renklerini tercih ederek mevsime de ayak uydurmayı başarmış.
N’Koudou'dan sokak stili
Kutlama gecesine oldukça sıradan bir kıyafetle gelen Kevin N’Koudou, yırtık pantolon, spor ayakkabı ve Gucci marka tişörtü ile sokak stilinden vazgeçmediğini kanıtladı. Öte yandan gecenin en neşeli ve güler yüzlü ismi N’Koudou oldu.
Battaniyeye sarıldı
Jeremain Lens,giydiği battal boy şal ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bazı futbolcuların yalnızca tişörtle katıldığı geceye Lens, hem boğazlı kazak, hem de şal ile katılmasına 'Hava soğuk' şeklinde yanıt verdi. Lens'in başına şapka takması da dikkatlerden kaçmadı.