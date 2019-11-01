Beşiktaşlı futbolcuların şıklığı

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Aşklarıyla magazin gündemini sık sık meşgul eden yakışıklı kaleci Loris Karius, geceye spor ve klasik giyimi birbirine harmanlayarak kendine has bir tarz oluşturmuş.

Siyah tişört ve kumaş pantolonun üstüne bordo saten bir ceket giyen Karius, beyaz spor ayakkabı giymeyi tercih etti.

Ağır abi Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, geceye oldukça resmi bir kıyafetle katıldı. Takım elbise ve klasik ayakkabı giymeyi tercih eden Burak Yılmaz, gecenin en şık isimleri arasındaydı. Yılmaz, kıyafetinde kış renklerini tercih ederek mevsime de ayak uydurmayı başarmış.

N’Koudou'dan sokak stili

Kutlama gecesine oldukça sıradan bir kıyafetle gelen Kevin N’Koudou, yırtık pantolon, spor ayakkabı ve Gucci marka tişörtü ile sokak stilinden vazgeçmediğini kanıtladı. Öte yandan gecenin en neşeli ve güler yüzlü ismi N’Koudou oldu.

Battaniyeye sarıldı

Jeremain Lens,giydiği battal boy şal ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bazı futbolcuların yalnızca tişörtle katıldığı geceye Lens, hem boğazlı kazak, hem de şal ile katılmasına 'Hava soğuk' şeklinde yanıt verdi. Lens'in başına şapka takması da dikkatlerden kaçmadı.