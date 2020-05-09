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Türkiye Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda corona virüs çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda corona virüs çıktı

Türkiye

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda corona virüs çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüs testi edildiği duyuruldu.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanın corona virüs testi pozitif çıktı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.


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