Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda corona virüs çıktı
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüs testi edildiği duyuruldu.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanın corona virüs testi pozitif çıktı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.