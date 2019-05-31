İstanbul’daki ‘Meydan Beşiktaş’ adlı eğlence merkezinin eski çalışanı Gaye Akıl’ın önceki akşam sosyal medyada paylaştığı görüntüler infial yarattı.

Görüntülerde, mekanın mal sahibi olan Şahin Şeker, konser girişinde bilet satan Gaye Akıl ile yanındaki arkadaşını tokatlıyor.

Hızını alamayıp dışarıda iki kişiye daha tokat atıyor. Şahin Şeker aynı gece, bir diğer bölümde çalışan üç garsonu da sıra dayağından geçiriyor.

‘KİMSE YARDIM ETMEDİ’

Kendisiyle dün telefonda görüştüğümüz Gaye Akıl olayı şöyle özetledi:

“Şahin Şeker, 10 Nisan gecesi yanımıza geldi, ‘Beni görünce ayağa kalkacaksınız’ diyerek vurmaya başladı. ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit etti. Ben aynı gece görüntülerle polise gidip şikayetçi oldum. 15 gün hiçbir şey yapılmadı. Savcılığa bizzat gidip görüntülerini ilettim. yine sonuç yoktu. Avukatım, Şahin Şeker için 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.”

Dün gözaltına alınan Şahin Şeker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞKASINI DA DÖVMÜŞ

Gaye Akıl, “Ben o bölgede oturuyorum. 11 yaşındaki oğlum her gün oradan geçip okula gidiyor. Evde tek başına kalamıyorum. Bana ve oğluma bir şey yapmalarından korktuğum için sosyal medyadan olayı duyurdum” diye konuştu. Meydan Beşiktaş’ın işletmecisi Dorock XL olayın ardından ortaklığı bitirip markasını geri aldı. Gaye Akıl halen Dorock’ta çalışıyor. Şahin Şeker’in 12 Nisan’da Cihan Pütrü adlı bir çalışanı daha tokatladığı, onun da davacı olduğu ortaya çıktı.