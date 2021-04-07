Türkiye Beşiktaş'ta silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var...

Beşiktaş'ta silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var...

Türkiye

Beşiktaş'ta silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var...

Beşiktaş'ta işletmeci ile kiracı arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada iki taraftan 4 kişi yaralanırken 7 kişi gözaltına alındı. Çatışma anı güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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Olay, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeci ile kiracı arasında cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırdı. Kapıdakilerin de karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Üç yaralı, Kuruçeşmede ambulansa alındı. Olay yerindeki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Trafiği durduran ekiple kaçan saldırganlar gözaltına alındı. Olaya karışan 7 kişi polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Cadde üzerinde çok sayıda mermi çekirdeği ve boş kovan tespit edilerek incelemeye alındı.


TURİST OTOBÜSÜ DE İSABET ALDI

Bu arada, Kosava'dan turist kafilesi getiren tur otobüsünün ön camına da kurşun isabet etti. Boğaz turu yapan kafile üyeleri otobüsün yanına gelince büyük şok yaşadı. Turistler bir süre kaldırımda bekledikten sonra başka bir otobüse alınarak olay yerinden ayrıldı. Tur otobüsü şoförü bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Beşiktaş'ta güpegündüz yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah bir araçla gelen saldırganların işletmenin kapısında bekleyenlere ateş açması ve kapıda bekleyenlerin sağa sola kaçışması görülüyor. Bir süre sonra iş yerinin önünde bekleyenler de silahlı saldırganlara karşılık veriyor. Çevredekiler de sağ sola kaçışıyor. Daha sonra saldırganlar geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine doğru kaçıyor.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN -Ersan SAN / DHA

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