Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Karakuş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince sorgulanan Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra denize atlamıştı

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa dalmış, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur'un hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Duran otobüsten elinde bıçakla inen şoför Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atlamıştı.

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DHA