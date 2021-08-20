Magazin Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Kayahan’ın kızı Beste Açar ne iş yapıyor, annesi kim?
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Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Kayahan’ın kızı Beste Açar ne iş yapıyor, annesi kim?

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Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Kayahan’ın kızı Beste Açar ne iş yapıyor, annesi kim?

Kayahan’ın kızı Beste Açar, dönem dönem magazin dünyasında adı geçen isimler arasına yer alıyor. Babasının vefatından sonra babasının eşi İpek Açar ile miras kavgası yaşayan Beste Açar, şimdi yine İpek Açar ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki, Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Kayahan’ın kızı Beste Açar ne iş yapıyor, annesi kim?

20 Ağustos 2021, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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Beste Açar, son günlerde yaptığı paylaşım ve açıklamalarla yine magazin gündemine oturdu. Çıkan haberlerin ardından Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Kayahan’ın kızı Beste Açar ne iş yapıyor, annesi kim? aramaları da yoğunlaştı…


BESTE AÇAR’IN ANNESİ KİM?

Beste Açar’ın annesi Nur hanım ile Kayahan, çok genç yaşta bir evlilik gerçekleştirdiler. O dönem lise öğrencisi olan Kayahan, orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımı görür görmez aşık oldu. Üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 tarihinde nikah masasına oturan çiftin 15 Mayıs 1974 tarihinde Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar (Haravon), Kayahan’ın eski eşi Nur hanımdan olan ilk kızıdır.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu bir süre sonra eşinden boşandı. Beste Açar’ın eşini aldattığı için boşandıkları haberinin çıkması üzerine babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu.

Beste Açar’ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti ve bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Fakat, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı.

Beste Açar, üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yaptı ve şu an evliliği devam ediyor.

 

 

 

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