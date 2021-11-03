Magazin Bestemsu Özdemir 11 gün hastanede kaldı

Bestemsu Özdemir 11 gün hastanede kaldı

Magazin

Bestemsu Özdemir 11 gün hastanede kaldı

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Bestemsu Özdemir canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2021, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
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Böbrek rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tekerlekli sandalye ile görüntülenen güzel oyuncu Bestemsu Özdemir Teve2 Magazin Masası’na telefonla bağlanarak 11 gün hastanede kaldığını açıkladı.



BAŞLAMADAN BİTTİ

Bestemsu Özdemir ünlü şef Yağız İzgül ile ilişkilerinin de başlamadan bittiğini söyledi.

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