Son albümün ‘Akustika’dan bahseder misin?

‘Akustika’, Sezen Aksu şarkılarını yeniden yorumladığım, kalpten yaptığım bir albüm oldu. Sekiz cover parçadan oluşan albümdeki yedi şarkı Sezen Aksu’ya, bir şarkı da Sibel Algan ve Eldar Mansurova’ya ait. Tamamı akustik olan bu albümün tüm şarkılarına da klip çektim.

Yeni çıkardığın ‘Toz Duman’ isimli teklin de hayli güzel…

Yapımcım Samsun Demir’in önerisi ve büyük motivasyonuyla albümümün ardından ‘Toz Duman’ı çıkardım, çok beğenildi. Benim her albümüm bir hikaye içerir. Aşık olurum, yazarım, söylerim. Ama bu dönemde anlatmak istediğim hikayem de değişti, hepimiz değiştik. Haliyle şarkılarda anlatmak istediklerim de değişti.

ÇOK GÜZEL ŞARKILAR YAPTIM AMA KONSER COŞKUSUNU YAŞAYAMAMAK ÇOK CAN YAKICI

Pandemi dönemin nasıl geçti?

Ben şanslıyım çünkü müzik direktörüm Emirhan Cengiz ve birçok hit şarkımın yaratıcısı Sude Bilge Demir’le komşuyuz. Müziğimize sarılarak iyileşiyoruz. Pandemi sürecinde çok güzel şarkılar yaptım ama konserlerde o coşkuyu yaşayamamak çok can yakıcı. Müzik, sadece eğlence sektörünün bir parçası değildir, bir şifadır.

Bu süreçte geçinmek için müzik dışında başka yollar aradın mı?

Müzik dışında başka bir iş yapmayı hayatımın hiçbir döneminde düşünmedim. Yapamam da zaten. Bu süreçte dijital platformlar için içerik üretmek gerektiğini fark ettim. Yıllardır birlikte çalıştığım yol arkadaşlarımla birlikte YouTube kanalım için canlı performans videoları hazırlayıp yüklüyoruz.

TÜRKİYE’DE BİR SANAT FAALİYETİNE SPONSOR OLMAK, PARAYI ÇÖPE ATMAKLA EŞDEĞER GÖRÜLÜYOR

Müzik dünyasını biraz da olsa canlandırmak için ne yapılabilir?

Dijital konserlere ağırlık verilmeli. Büyük şirketler sanata ve sanatçıya desteğini sürdürmeli. Diğer ülkelerde büyük markaların her zaman sanatı ve sanatçıyı desteklemek adına yıllık bütçeleri mevcuttur. Maalesef Türkiye’de bir sanat faaliyetine sponsor olmak parayı çöpe atmakla eşdeğer görülüyor.

ÖZEL HAYATIMI ANLATMADIĞIMDAN BENİ YALNIZ SANIYORLAR OYSAKİ BEN AŞKTAN BESLENİRİM

Havalı bir kadınsın. Aşk hayatını merak ediyorum, kalbinde özel biri var mı?

Tüm burçlarım terazi, havam oradan geliyor sanırım. Ben özel hayatımı anlatmadığımdan beni yalnız sanıyorlar. Oysaki ben aşktan beslenirim. Bunca yıllık arkadaşımsın Bekir, senden saklayacak değilim. Çok değer verdiğim bir ilişkim yeni bitti. İlişkilerimi kimsenin gözüne sokmam. Buna biraz aşkı koruma içgüdüsü de diyebiliriz.

Muhabirlere “Piyasada adam gibi adam yok” dediğini hatırlıyorum. ‘Adam gibi adam’ın tanımı nedir?

Demek o dönem kötü bir örneğe denk gelmişim. Hahaha! Zeki, esprili, yaratıcı, üretken, kendine güvenen, hazmetmiş, hayattan keyif alan, her şeye saygılı, bana ait alanlara saygılı bir sevgili olmalı. Aslında çok basit. Alanıma girildiği an deliriyorum ben, özgürlükten yanayım.

Evlenip çocuk sahibi olmak gibi bir hayalin var mı?

Evlilik hayalim yok. Bütün arkadaşlarım evlendi, bazıları çok da mutlu ama ben de böyle çok mutluyum. Bir erkekle hep aynı evde kalamam ben. Birlikte yaşamanın da evlilikten farkı yok. Bir imza eksik o kadar. Arada sadece kendimle baş başa kalmak isterim ki üreteyim, düşüneyim, merak edeyim, özleyeyim.

GİYDİKLERİN RUHUNLA BÜTÜNLEŞMİYORSA PALYAÇODAN FARKSIZ OLURSUN

Hep şık, zarif ve alımlısın. Bir stil danışmanın mı var?

Zaman zaman danışmanlık alıyorum ama kendi zevklerimi ön planda tutarak. İşimle ilgili olarak son dönemde Bükre İkizer’le çalışıyorum. Hiçbir zaman moda oldu diye bir şey giymedim. Her zaman stillerin takipçisi oldum. Audrey Hepburn ve Kate Moss’a bayılırım. Giydiklerin ruhunla bütünleşmiyorsa palyaçodan farksız olursun.

OTURDUĞUMUZ YERDEN TWEET ATARAK ERKEK ŞİDDETİNE SON VEREMEYİZ

Erkek şiddeti bir türlü engellenemiyor. Bu konuda neler söylersin?

Şiddete uğrayan kadınların, bu kendi utançlarıymış gibi zindanlarında hapsolmalarını engelleyebiliriz. Onlara cesaret vermeliyiz. Şu pandemi bitsin de bu konuda yapacak çok şey var. Oturduğumuz yerden tweet atarak erkek şiddetine son veremeyiz. Onlarla bir araya gelip daha güçlü durabilmeleri için konserler, okuma günleri, seminerler düzenlemeliyiz.

ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN DOĞDUM, TAŞ GİBİ DE SÖYLÜYORUM

Müzik dünyasında hayalinin neresindesin?

Yarısındayım ve diğer yarısı için de hazırım. Hem ruhen hem de bedenen. 80’ime kadar konser verip şarkı söyleyeceğim. Müzikallerde oynayıp dans edeceğim. Son beş yılımı da dinlenerek geçirmek istiyorum. Şarkı söylemek için doğdum ben ve taş gibi de söylüyorum, daha ne olsun.

PSİKOLOJİK BASKISINI YAŞADIĞIM UZUN BİR İLİŞKİM OLDU

Hayatta ıskaladığını düşündüğün bir şey var mı?

Olmaz mı? Psikolojik baskısını çok yaşadığım uzun bir ilişkim oldu. Maalesef doğru zamanda noktayı koyamadığım için çok aşık olduğum birini kaybettim.