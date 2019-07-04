Pop’un süper kızı olarak adlandırılan Betül Demir Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri internette sıklıkla Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında ve nereli? sorularını aratıyor. İşte Betül Demir hakkında merak edilenler…

BETÜL DEMİR KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da doğdu. Sütçü İmam Üniversitesi Opera Şan bölümünde okudu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Betül Demir; profesyonel müzik hayatına 16 yaşında henüz lise 2.sınıf öğrencisi iken başladı; back vocal çalışmaları ve söylediği reklam (jingle) müzikleri sayesinde otoritelerin dikkatini çekti. Solist olarak müzik yapmaya başladığı dönemlerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve aynı dönemde Türkiye'nin en önemli hocalarından özel şan ve solfej dersleri de aldı. Aynı dönemlerde Aşkın Nur Yengi ve Demet Sağıroğlu gibi birçok önemli yorumcunun albümlerinde de vokal yaptı.

Bodrum ve İstanbul'un en iyi mekanlarında uzun süre sahne programı da yapan Betül Demir hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu ve ülkemizin en yetenekli genç bestecilerinden biri olan Sude Bilge Demir'in prodüktörlüğünde 2006 yılında çıkardığı ilk albümü Ayrılığın El Kitabı büyük beğeni topladı; Türkiye'nin en önemli besteci, aranjör ve söz yazarlarıyla çalıştığı bu albümden 4 şarkıya video klip çekildi ve ardından 2007 yılında çıkardığı sözleri Sezen Aksu'ya ait Başka Bir Şey (Dokunmak İstiyorum) şarkısı ile başarısını devam ettirdi.

2008 Yılında çıkardığı Süper albümündeki 15 süper şarkı ve video kliplerle adından Pop’un "Süper Kız"ı diye söz ettirdi. Bu albümden; "Süper" ve "Bütün Gece" şarkıları aynı yılın en önemli hitlerinden oldu. Aysel Gürel, Sezen Aksu, Sude Bilge Demir, Caner Tepecik, Ozan Çolakoğlu, Mustafa Ceceli albümlerinde çalıştığı önemli isimlerdir. Ayrıca albümlerinde sadece yorumcu olarak değil, besteci ve yorumcu kimliğiyle de sevilen şarkılara imza attı. Bu albümde yer alan "Bütün Gece" şarkısı hem Türkçe hem de İngilizce sözlerle "Türkiye Bisiklet Turu" şarkısı oldu ve son 2 yıldır 132 ayrı ülkede şarkının İngilizce versiyonu "Ride'n Ride" adıyla yayınlanmaktadır.

Kendi albümlerinin yanısıra bir çok önemli tribute ve compilation albümde yer aldı ve döneminin hit şarkılarını yeniden yorumlayarak büyük beğeni topladı. 3 Hürel albümünde seslendirdiği Gönül Sabreyle ve Hüseyin Karadayı albümünde yer alan unutulmaz bir Sezen Aksu klasiği olan "Geri Dön" ve bir Ajda Pekkan klasiği olan "Gözünaydın" en çok dinlenenler listesinde üst sıralara yerleşti. Sesi ve yorumuyla dünya müzisyenlerinin de dikkatini çeken Betül Demir son olarak Buddha Bar serisiyle tüm dünyayı etkisi altına alan Claude Challes'ın "Select 2010" albümünde "Geri Dön" yorumuyla yer aldı.

Müzikal kariyerine, yapmış olduğu başarılı albümlerle birçok önemli kurum ve kuruluştan ödül alarak hızla devam eden Betül Demir; hafta içi hergün yayınlanan "Unutma Beni" dizisinin sevilen şarkısı "Unutma Beni" adlı şarkıyı da seslendirdi ve hayran kitlesini çoğalttı.

Müzikal eğitimi, sesi ve sahne enerjisi ile beraber geniş bir repertuara da sahip olan Betül Demir, konserlerinde kendi şarkılarının yanısıra, 5 ayrı dil ve değişik türde şarkılar söyleyerek sahnede de başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



