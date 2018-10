Betül Mardin: 92 çok ilginç ve zevkli bir yaş

Oya Çınar

Betül Mardin adı bir marka. Hemen her yaştan insan için sizinle yan yana gelmek bile büyük bir gurur vesilesi...

Dediğiniz gibiyse ne mutlu bana... Her zaman güçlükleri aşabilen, kendini geliştirebilen, hedefleri olan, etrafına yardım etmeye çalışan ve en önemlisi insanları seven biri olmaya çalıştım. Benimle, benim yanımda olmaktan gurur duyuluyorsa ben katbekat fazla sizlerle olmaktan gurur duyuyorum.

Bazen günün çok erken saatlerinde çoğu insan henüz kahvaltı bile etmemişken siz sabah kahvenizi içmiş, üzerine müze gezmeye çıkmış oluyorsunuz. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?

Çocukluğumdan beri yaşama erken saatlerde başlamayı motto edindim. Benim için günün her saatinin farklı önemleri var. Sabah ilk iş gazeteler okunacak, ardından aranacak birileri var ise aranacak, sonra günün planı yapılacak ve ona göre giyinilip hazırlanılacak. Gün böyle başlıyor benim için. Güne böyle başlamak da zaten insana gerekli tüm enerjiyi veriyor.

Betül Mardin olmanın altın kurallarından biri disiplin ve planlama mı yani?

“Ben de Betül Mardin gibi olmak istiyorum” diyen biri önce bu iki kuralı mı esas almalı? Disiplin tabii ki olacak ama şunun da altını çizmekte fayda var. Ani değişikliklere de her an açık ve hazırlıklı olmak lazım. Planlama ise benim olmazsa olmazımdır. Önümdeki en az sekiz günümün tam planı ajandamda her zaman mevcuttur. Sonraki üç dört günde ise rezervasyonlar ve soru işaretleri vardır. Ne zaman ne yapacağımı bilmek isterim. Benim gibi ve benden çok daha iyi olmak için bu iki konuya değer vermelerini tavsiye ediyorum.

YAPILACAK YENİ İŞLERLE BENİ AYARTABİLİRSİNİZ EVLATLARIM

Sizi ayartmak hiç mümkün değil mi? Bir planınızı iptal edip onun yerine evde uzanıp keyif yapma fikriyle bir anda aklınız çelinemez mi?

Söz verdimse son raddeye kadar geri dönmemeye çalışırım. Planlı olmak beni daha enerjik ve daha mutlu kılıyor. Evde oturarak dinlenebilen biri hiç olmadım. Beni ancak yapılacak yeni işlerle ayartabilirsiniz, evlatlarım. İnsan böyle yaşamaya başlayınca daha mutlu oluyor, herkese tavsiye ederim.

Bir sürü güzel işin mimarısınız. 92 yıllık ömrünüze bakınca hayatta en büyük gurur kaynağınız ne?

En büyük gururum mesleğimin gelişiminin içinde olmak ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin (IPRA) dünya başkanı olmak. Sonsuza kadar Üye unvanını (Member Emeritus) kazanmış olmak. Daha ne isterim.

“Iskaladım, eksik bıraktım” dediğiniz bir şey var mı?

En çok üzüldüğüm konu, babamın üniversiteye gitmeme izin vermemesiydi. Ama kadere bakın ki 1970 senesinden itibaren radyo ve televizyon kurumlarında üniversitede ders vermeye başladım. Ardından halkla ilişkilerle ilgili üniversitelerde ders vermeye devam ettim. Beni üzen bir konuyu da böylece düzeltmiş oldum.

Hayatta kurduğunuz bütün ilişkilerin uzun sürdüğü, kuaförünüzün bile 40 yıldır aynı olduğu biliniyor. Hiç sıkıldığınız, yenilik aradığınız olmuyor mu?

Ben evvela insanlarla ilişkilerimi geliştiririm. O ilişki her iki taraf için de değerliyse onu devam ettiririm. Evet, 40 yıldır aynı kuaföre gidiyorum çünkü karşılıklı isteklerimizi karşılayabiliyoruz. Ona bakarsan ustalar ölüyor, çıraklar büyüyor ve ben onların iş yerine gitmeye devam ediyorum. Elbette yenilikler her zaman iyidir. Ama o karar kişiye özeldir. Güzel bir gidişat varsa neden bir yenilik arayayım ki!

Kendinize has bir giyim tarzınız ve aksesuarlarınız var. Baston, topuz, fular ve pantolon...

Mecburiyetten (Gülüyor). Düştüm, kalçamı kırdım, bastonsuz uzun süre yürüyemiyorum. Dağınık saçtan da hiç hoşlanmıyorum, o yüzden saçlarımı hep topuz yapıyorum. Uzun seneler sigara içtim ve bıraktım. Ama çok konuşma yaptığım için sık sık sesim kısılıyor, o nedenle fular takıp üşütmemeye çalışıyorum. Yani mecburiyetten doğan bu tarz, bir de bakmışım zamanla benim Betül Mardin imajım oluşmuş.

Peki sizce hepimizin belirgin bir imajı olmalı mı? Bu bize en temelde ne sağlar?

Herkes kendi bilir tabii ama eğer kişi bir imajı olsun, akıllarda kalsın istiyorsa ona sık sık değişiklik yapmamasını tavsiye ederim. İmajınız sizin daha iyi akılda kalmanızı ve hatırlanmanızı sağlıyor.

Sizin hayatla bağlantı noktanızda ne var?

“Yaşam enerjimi, devam etme gücümü oradan alıyorum” dediğiniz... Benim bağlantı noktam iletişimdir. Dolayısıyla kitap, dergi, televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya benim dünyamdır. Bunların yanı sıra dostluk çok kıymetli benim için.

Genel olarak hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? 92 nasıl bir yaş?

Çok ilginç ve çok da zevkli bir yaş. Bir yandan çok şey görüp öğrenmişsin ama geleceğe baktığın zaman geçmişten aldığın derslerden dolayı ürküyorsun. Bir kere şu bir gerçek. Her yaşın gerçekten kendi güzelliği var. Ailem yakınımda veya uzağımda, o da hiç önemli değil. Çünkü her şekilde her zaman iç içeyiz. E, sevdiklerim yanımdaysa zaten benden mutlusu yok.

Peki, her şeyden bezmiş, hiçbir şey için kılını kıpırdatmayan biri şu an karşınızda olsa ona ne söylerdiniz?

Öncelikle onun nelerden hoşlandığını, nelerden çekindiğini anlamaya çalışırdım. Sonra da teşvik edici, hayata bağlamaya yönelik, ona enerji ve ilham verecek önerilerde bulunurdum. Bu bir nevi karşındakine yaşam sevgisi aşılamaktır.

EVİM HER ZAMAN, HERKESE BİR KAHVE İÇMEYE AÇIK

Bir iki yıl önceye kadar haftanın belli günleri evde öğrencilerinizi misafir ederek onlara iletişim dersleri veriyordunuz...

Evet, böyle bir uygulama programım vardı. Artık ders vermiyorum ama evim her zaman, herkese bir kahve veya bir çay içmeye açık. Soruları varsa elimden geleni yapar ve onlara yardımcı olmaya çalışırım. Asistanım bana ulaşmaları sürecinde yardımcı oluyor.

Öğrencilerinize hayatla ilgili verdiğiniz en önemli üç tavsiye ne oluyor?

Öncelikle hep çalışsınlar. Hayatta çalışmadan gelen başarı diye bir şey yoktur. Bıkmadan usanmadan çalışmaları lazım. Yaşamı, dünyamızı ve olayları ilgiyle takip etmeleri lazım. Bunları yaparlarsa kendilerine güvenleri gelir. Her ne iş yapıyor olursanız olun, bir işte başarılı olmak için o işin gerektirdiklerini listeleyip gözden geçirmeli, kendi eksikleriniz varsa bunları gidermeye çalışmalısınız. Bol bol araştırmalı, en çok da rakipleri analiz edip onlardan örnek ve ders almalısınız. Buna göre kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Benim tavsiyem temelde bunlar olur.

HER ZAMAN MUTLU OLAMAZSIN AMA YOLA HEP DEVAM ETMELİSİN

İki kez evlendiniz. Aşk, Betül Mardin için ne ifade ediyor?

Aşk benim için ailemi ve çocuklarımı ifade ediyor. Aşk duygusu çok büyük bir sevgidir, bölümleri vardır. İlla karşı cinse olacak diye de bir durum yok. Bazıları mesleğine, vatanına, tarihine, ailesine ve dinine aşık olabilir. Her zaman mutlu olamayabilirsiniz ama bu da çok normal. Hadi bakalım yola devam...