Betül Miralay’dan vücut tipine göre giyim önerileri

Sözlerinde öncelikle kısa boylu hanımlardan bahseden Miralay “Kısa boya sahip olan kişilerin üzülmesine gerek yok, çok küçük moda hileleriyle oldukça şık görünüm elde etmek oldukça kolay. Öncelikle mutlaka düz kesim kıyafetler tercih edilmeli. Düz kesim kıyafet belirli oranda boyu uzun göstermektedir. Sadece kıyafetlerde değil tercih ettiğiniz aksesuar çeşitleri üzerinde de boyunuza orantılı olan takıları tercih edin. Kıyafetlerinizin üzerinde cep, paça gibi detaylardan uzak durmalısınız. Ayakkabı olarak ise stiletto sizin için en doğru seçenek olacaktır. Giyim olarak etek gibi parçalar tercih eden kişilerin daha çok dikey çizgilere yer vermeli enine çizgiler aksine daha kısa gösterir. Kıyafetlerinizin kalın kumaşlardan oluşmamasına dikkat edin. Mümkün oldukça düz taban ayakkabı tercih etmeyin. Ayakkabı üzerinde en az 3 cm topuk mutlaka olsun.” diyerek birçok detay verdi.

Vücut tipine göre giyim konusunda uzun boyluları da unutmayan influencer hiçbir yerde bulunmayacak ipuçları ile bayanları sevindirdi. Betül Miralay uzun boylu bayanlar için ise “Minik desenli kıyafetler tercih edilmemeli, aynı zamanda kısa üstlerinden uzak durmalısınız. Boyunuzun uzunluğundan rahatsız oluyorsanız dikey çizgiler uzak durmanız gereken parçaların başında geliyor. Kısa boylu kişilerde olduğu gibi sizlerde boyunuz ile orantılı takılar tercih ederek daha şık görünebilirsiniz. Düz ya da toplu ayakkabı tercih edebilirsiniz ancak topuğu abartmamakta da fayda var. Aynı zamanda kıyafet kombinlerde tek renge bağlı kalmamalı.” önerisinde bulundu.

Başarılı iş kadını Betül Miralay aynı zamanda kilo sorununa değinerek kiloya bağlı vücut tiplerini de ele aldı. “Eğer vücut yapınız kıvrımlı ise bol kıyafetlerden uzak durun. Bu sizin kısa ve kilolu görünmenize neden olabilir. Göğüsler fazla büyükse toparlayıcı iç çamaşırı tercih edilmeli ve gömlek gibi kıyafetlerden uzak durulmalı. Bu durumda en ideali bol parçalar olacaktır. Günümüzde elma vücut tipi yanı beli kalın kadınlar kruvaze kesimleri tercih edebilir. V yaka parçalarda daha zayıf görünmenizi sağlayacaktır.” diyerek her zaman nasıl bu kadar şık göründüğünün bazı püf noktalarını bizlerle paylaştı.

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