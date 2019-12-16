Beyaz çamaşırlar nasıl yıkanır? Beyaz çamaşırları bembeyaz yapmanın püf noktaları
Beyaz renkte olan giysiler yaz kış en çok tercih edilen giysilerdir. Ev tekstilinde de oldukça tercih edilen beyaz tekstil ürünleri zamanla kar beyazı olma özelliğini kaybediyor. Beyaz çamaşırları daha beyaz gösterme yöntemleri tabi ki var. Masumluğun ve temizliğin simgesi haline gelmiş olan beyaz tekstil ürünlerinin temizliği hakkında bilgi almak istiyorsanız "beyaz çamaşırlar nasıl yıkanır, beyaz çamaşırları bembeyaz yapmanın püf noktaları" haberimize göz atın.
Beyaz çamaşırlar zamanla beyaz rengini kaybeder ve grileşmeye başlarlar. Yıllar geçse bile beyaz çamaşırlarınızın beyaz rengini kaybetmesini istemiyor ve sürekli kar beyazı olsun istiyorsanız "beyaz çamaşırlar nasıl yıkanır, beyaz çamaşırları bembeyaz yapmanın püf noktaları" haberimizde detayları bulabilirsiniz.
Beyaz çamaşırlar nasıl yıkanır? Beyaz çamaşırları bembeyaz yapmanın püf noktaları
- Beyaz çamaşırları yıkarken her zaman için beyaz çamaşırlarla birlikte yıkayın. Farklı renk çamaşır karıştırmamaya özen gösterin.
- Beyaz çamaşırları yıkarken makineyi çok doldurmamaya dikkat edin. Çok dolu çamaşır makinesi çamaşırları tam döndüremez ve renklerini açamaz.
- Beyaz çamaşırları kurutma makinesinde mecbur kalmadıkça kurutmayın. Açık havada rüzgarla kuruması beyazlığını yitirmemesini sağlayacaktır.
- Beyaz çamaşırlarda çamaşır suyu kullanmamaya dikkat edin. Rengini bozabilir.
- Beyaz çamaşırları yıkarken lekeleri varsa eğer bu konuda bulaşık deterjanından yardım alabilirsiniz.
- Beyaz çamaşırları yıkarken çamaşır makinenize yarım bardak sirke ve ya limon suyu eklemeniz çamaşırlarınızı daha da beyazlaşmasına yardımcı olacaktır.
- Beyaz çamaşırları yıkarken deterjan seçimi beyazlar için olan deterjandan yana olmalıdır. Renkliler için olan deterjanlar beyaz çamaşırların rengini soldurabilir.
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