Beyaz eyeliner hakkında bilmen gerekenler

Bu kış yeni bir trendi denemeye ne dersin? Şimdi her kadının çekici gözükmesini sağlayan siyah eyeliner ile yapılan kedi gözü makyajını bir kenara bırak ve iddialı bir görünüm için beyaz eyeliner'a geçiş yap. Beyaz eyeliner ile Karlar Kraliçesi gibi görünebilir ve tüm ilgiyi üzerine çekebilirsin. Beyaz eyeliner kullanırken dikkat etmen gereken nokta ise, mat bitişli bir fondöten tercih etmen.

Beyaz eyeliner ile yapacağın kedi gözü makyajı en az siyah eyeliner kadar etkili bakışlara sahip olmanı sağlayacaktır. Kedi gözü makyajında öncelikle kuyruk kısmını çizmeli, daha sonra gözünün iç kısmına doğru bir şerit çekmelisin. Ancak göz pınarlarına kadar inmemeye özen göstermelisin yoksa gözlerin olduğundan daha küçük görünür.









Beyaz eyeliner'ını nude tonlarda bir rujla tamamlaman, doğal bir görünümün yanı sıra solgun görünmene de neden olabilir. Bu nedenle beyaz eyeliner kullanacaksa, renkli bir ruj tercih etmelisin. Sevgililer Günü hazır yaklaşıyorken, beyaz eyeliner ve kırmızı ruju deneyebilirsin. Beyaz eyelinera en çok pembe, nar çiçeği veya fuşya tonları yakışıyor.

Beyaz eyeliner modelleri

İsterse beyaz eyeliner ve siyah eyeliner birlikte kullanabilirsin. Bunun için pek çok stil var. Örneğin siyah eyeliner'ın üzerine bir çizgi de beyaz eyeliner'dan çekebilirsin.









Nude bir makyaj yaptıysan, beyaz eyeliner ile göz kapaklarının üstüne çekeceğin bir çizgi, modern bir görünüm elde etmeni sağlayacaktır.





Çok mu sıkıldın? Dilersen, rengarenk göz makyajına beyaz eyeliner detayı ekleyerek çılgın bir model deneyebilirsin.









Beyaz eyeliner'ı gözlerinde desenler yaratmak için de kullanabilirsin. Her zaman yaptığın makyajın ardından beyaz eyeliner ile gözünün çevresine yapacağın ufak şekiller sayesinde sıra dışı görünebilirsin.





Bonus

Beyaz eyeliner kullanarak anime karakterine de dönüşebilirsin.