Beyaz ojeden vazgeçemeyenler için 10 manikür önerisi

2000'li yılların modasının geri dönüşünden korkmuyorsan, beyaz tırnakların yeniden trend olduğunu söylememizde bir sakınca yok. Bir yanın beyazdan vazgeçemiyor, bir yanın ise banel olduğunu düşünüyorsa bu tasarımlara göz atmalısın. Parlak tasarımlar, tırnaklara eklenmiş aksesuarlar, eğlenceli tırnak kesimleri, yeni beyaz manikür trendinin olmazsa olmazları. Artık yeni moda farklı olmak. O halde beyaz ve beyaz tonlu ojelerinin hepsini çekmeceden çıkarmanın vakti geldi. İşte senin için 10 beyaz oje fikri.

1-Bembeyaz bir sayfa

Mat beyaz bir ojenin üzerine süreceğin 2 kat parlatıcı ile kalbin kadar beyaz bir sayfaya kavuşabilirsin.

2-Izgara





Negatif mekan tasarımının sadeliğini seviyoruz. Bu tasarımı yaparken tırnaklarını asla kıpırdatmamaya dikkat etmelisin.

3-Yanardöner





Sedefli bir kaplama ile tırnaklarını mücevher edasıyla herkese gösterebilirsin.

4-Palmiyeler





Farklı bir french tasarımı istiyorsan iki tırnağına ekleyeceğin altın renkli palmiyeler tam sana göre.

5-Hayaletler

Neden sade tırnaklarına sevimli bir hayalet eklemiyorsun? Belki bir Casper değil ama oval kesilmiş tırnaklarına ekleyeceğin bu detay herkesin dikkatini çekecektir.

6-Beyaz alevler





Beyaz ojeyle de 'ateşli' tasarımlar yapabilirsin.

7-Binbir surat





Biraz fazla dikkat ve özel gerektiren bu tasarımda jel formlu ojelerden faydalanabilirsin. Manikürcünün de resim yeteneğinin iyi olması lazım.

8-İnci detaylar





İnci gibi tırnaklarına ekleyeceğin doğal taş renkleri ve altın detayları ile hem farklı hem de şık görünebilirsin.

9-Modern french





Zamansız klasiklere yapılan modern dokunuşlar gibisi yoktur. Tırnağına ekleyeceğin aksesuarlar ile dayanılmaz bir şıklık yakalayabilirsin.

10-Biraz renklendir





Beyaz ojenin üzerine neon renklerle ekleyeceğin damgalar sayesinde marka olacaksın.