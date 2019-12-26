Beyaz ojeden vazgeçemeyenler için 10 manikür önerisi
Beyaz ojeden vazgeçemeyenlere müjde. 2000'li yılların trendi olan beyaz oje, yeni manikür formlarıyla yeniden moda olma yolunda. Hem zarif hem de farklı olmak isteyen her kadının tırnaklarında bu tasarımları göreceğiz. İşte beyaz ojeyle yapılmış 10 manikür önerisi.
2000'li yılların modasının geri dönüşünden korkmuyorsan, beyaz tırnakların yeniden trend olduğunu söylememizde bir sakınca yok. Bir yanın beyazdan vazgeçemiyor, bir yanın ise banel olduğunu düşünüyorsa bu tasarımlara göz atmalısın. Parlak tasarımlar, tırnaklara eklenmiş aksesuarlar, eğlenceli tırnak kesimleri, yeni beyaz manikür trendinin olmazsa olmazları. Artık yeni moda farklı olmak. O halde beyaz ve beyaz tonlu ojelerinin hepsini çekmeceden çıkarmanın vakti geldi. İşte senin için 10 beyaz oje fikri.
1-Bembeyaz bir sayfa
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Mat beyaz bir ojenin üzerine süreceğin 2 kat parlatıcı ile kalbin kadar beyaz bir sayfaya kavuşabilirsin.
2-Izgara
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Negatif mekan tasarımının sadeliğini seviyoruz. Bu tasarımı yaparken tırnaklarını asla kıpırdatmamaya dikkat etmelisin.
3-Yanardöner
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Sedefli bir kaplama ile tırnaklarını mücevher edasıyla herkese gösterebilirsin.
4-Palmiyeler
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Farklı bir french tasarımı istiyorsan iki tırnağına ekleyeceğin altın renkli palmiyeler tam sana göre.
5-Hayaletler
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Neden sade tırnaklarına sevimli bir hayalet eklemiyorsun? Belki bir Casper değil ama oval kesilmiş tırnaklarına ekleyeceğin bu detay herkesin dikkatini çekecektir.
6-Beyaz alevler
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Beyaz ojeyle de 'ateşli' tasarımlar yapabilirsin.
7-Binbir surat
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Biraz fazla dikkat ve özel gerektiren bu tasarımda jel formlu ojelerden faydalanabilirsin. Manikürcünün de resim yeteneğinin iyi olması lazım.
8-İnci detaylar
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İnci gibi tırnaklarına ekleyeceğin doğal taş renkleri ve altın detayları ile hem farklı hem de şık görünebilirsin.
9-Modern french
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Zamansız klasiklere yapılan modern dokunuşlar gibisi yoktur. Tırnağına ekleyeceğin aksesuarlar ile dayanılmaz bir şıklık yakalayabilirsin.
10-Biraz renklendir
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Beyaz ojenin üzerine neon renklerle ekleyeceğin damgalar sayesinde marka olacaksın.