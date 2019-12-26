Beyaz ojeden vazgeçemeyenler için 10 manikür önerisi

Beyaz ojeden vazgeçemeyenlere müjde. 2000'li yılların trendi olan beyaz oje, yeni manikür formlarıyla yeniden moda olma yolunda. Hem zarif hem de farklı olmak isteyen her kadının tırnaklarında bu tasarımları göreceğiz. İşte beyaz ojeyle yapılmış 10 manikür önerisi.

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Beyaz ojeden vazgeçemeyenler için 10 manikür önerisi

2000'li yılların modasının geri dönüşünden korkmuyorsan, beyaz tırnakların yeniden trend olduğunu söylememizde bir sakınca yok. Bir yanın beyazdan vazgeçemiyor, bir yanın ise banel olduğunu düşünüyorsa bu tasarımlara göz atmalısın. Parlak tasarımlar, tırnaklara eklenmiş aksesuarlar, eğlenceli tırnak kesimleri, yeni beyaz manikür trendinin olmazsa olmazları. Artık yeni moda farklı olmak. O halde beyaz ve beyaz tonlu ojelerinin hepsini çekmeceden çıkarmanın vakti geldi. İşte senin için 10 beyaz oje fikri.

1-Bembeyaz bir sayfa

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Mat beyaz bir ojenin üzerine süreceğin 2 kat parlatıcı ile kalbin kadar beyaz bir sayfaya kavuşabilirsin.

2-Izgara


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Negatif mekan tasarımının sadeliğini seviyoruz. Bu tasarımı yaparken tırnaklarını asla kıpırdatmamaya dikkat etmelisin.

3-Yanardöner


https://www.instagram.com/p/BnhByNilfpw/?utm_source=ig_embed

Sedefli bir kaplama ile tırnaklarını mücevher edasıyla herkese gösterebilirsin.

4-Palmiyeler


https://www.instagram.com/p/B4pxJmoHw7h/?utm_source=ig_embed

Farklı bir french tasarımı istiyorsan iki tırnağına ekleyeceğin altın renkli palmiyeler tam sana göre.

5-Hayaletler

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Neden sade tırnaklarına sevimli bir hayalet eklemiyorsun? Belki bir Casper değil ama oval kesilmiş tırnaklarına ekleyeceğin bu detay herkesin dikkatini çekecektir.

6-Beyaz alevler


https://www.instagram.com/p/BwuwGJmBpkB/?utm_source=ig_embed

Beyaz ojeyle de 'ateşli' tasarımlar yapabilirsin.

7-Binbir surat


https://www.instagram.com/p/BztYtHih6-Q/?utm_source=ig_embed

Biraz fazla dikkat ve özel gerektiren bu tasarımda jel formlu ojelerden faydalanabilirsin. Manikürcünün de resim yeteneğinin iyi olması lazım.

8-İnci detaylar

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İnci gibi tırnaklarına ekleyeceğin doğal taş renkleri ve altın detayları ile hem farklı hem de şık görünebilirsin.

9-Modern french


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Zamansız klasiklere yapılan modern dokunuşlar gibisi yoktur. Tırnağına ekleyeceğin aksesuarlar ile dayanılmaz bir şıklık yakalayabilirsin.

10-Biraz renklendir


https://www.instagram.com/p/BuwFEOJlXS0/?utm_source=ig_embed

Beyaz ojenin üzerine neon renklerle ekleyeceğin damgalar sayesinde marka olacaksın.

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