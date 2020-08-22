ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump, 15 Ağustos'ta New York'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, 57 yıl sonra Beyaz Saray'da bir ilkin yaşanmasına neden oldu. Kardeş Trump için eski ABD Başkanı John F. Kennedy'den sonra Beyaz Saray'da ilk kez cenaze töreni düzenlendi.

Masrafları Trump karşıladı

71 yaşındaki Robert Trump için Beyaz Saray'da 57 yıl sonra bir ilke imza atıldı. 1963'te suikast sonucu hayatını kaybeden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'den sonra ilk kez Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi. CNN International'ın haberine göre katılımcı sınırı getirilen törende 150 kişi hazır bulundu. Başkan Trump'ın cenaze ve tören masraflarını özel olarak karşıladığı öğrenildi.

"Büyük onur duyardı"

Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da tören yapılmasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bence bundan büyük onur duyardı. O ülkemizi çok severdi. Yaptığımız şeylerden ülkemiz adına her zaman çok gururluydu" ifadelerini kullanmıştı.

#olayıngeçmişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump, kaldığı New York Presbiteryen Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Robert Trump'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Donald Trump,kardeşi Robert'ı ziyaret etmiş ve ardından yaptığı açıklamada, "Harika bir kardeşim var, uzun zamandır harika bir ilişkimiz var. Şu anda hastanede, umarım iyi olur. Zor zamanlar geçiriyor" ifadelerini kullanmıştı.