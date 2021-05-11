Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Gazze ve Kudüs’te yaşanan son olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın konuyu takip ettiğini ve ulusal güvenlik ekibinden güncel bilgileri edindiğini vurgulayan Psaki, İsrailli ve Filistinli yetkililerin yanı sıra Orta Doğu’daki liderler ile de iletişim halinde olduklarını kaydetti.

"Başkan Biden’ın İsrail’in meşru kendini savunma hakkına desteği hiçbir zaman bitmeyecektir"

Bölgede gerginliğin azaltılmasının en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen Psaki, "Başkan Biden’ın İsrail’in meşru kendini savunma hakkına desteği hiçbir zaman bitmeyecektir. Hamas ve diğer terör gruplarınca Kudüs’te dahil bölgede düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan saldırılarını kınamaktan kaçınan Psaki, tüm dünyadaki kişilerin dinlerini özgürce yaşamasının ve barış ortamının kurulmasının önemini vurguladı.

"İki devletli çözüm" vurgusu

Psaki, "Başkan Biden ve ekibi, diplomasi, diyalog, sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması için çalışmalarını sürdürecektir. Şiddet ve terör eylemlerini geri püskürtmek için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözümü de desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu, iki ülke halkının da uğrunda mücadele verdiği kesin ve uzun süreli çözümün tek yoludur." görüşünü paylaştı.

Filistinli ve İsraillilerin eşit özgürlük, güvenlik, onur ve refah haklarına sahip olması gerektiğine işaret eden Psaki, İsrail’in Yahudi yerleşimci planına da tepki gösterdi. Psaki, "Son haftalarda, ABD’li yetkililer İsrailli yetkililer ile görüşmelerinde, Filistinlilerin onlarca yıldır yaşadıkları evlerinden tahliye edilmesinin etkilerini görüştü.

Bu evlerin yok edilmesi, ortak çıkarlarımızın aleyhine hizmet eder ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünü zorlaştırır." ifadesini kullandı. Gelecek günlerde Müslümanların Ramazan Bayramını, Yahudilerin de Shabbat’ı kutlayacağını anımsatan Psaki, "Tüm inançtan kişiler, şiddet korkusu olmadan önemli günlerini kutlamayı hak ediyor." mesajını verdi.

Kudüs ve Gazze’deki olaylar

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00’e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10’u çocuk, 1’i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi’nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA