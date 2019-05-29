Beyaz Saray'ın önünde bir adam kendini ateşe verdi

Beyaz Saray'ın önünde bir adam kendini ateşe verdi ABD'de bir adam, Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı