Beyaz Saray'ın önünde bir adam kendini ateşe verdi
ABD'de bir adam, Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı
Olay, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında meydana geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yerel medya, bir adamın kendisini ateşe verdiğini; polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adamın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Adamın kimliği ve eylemin nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA