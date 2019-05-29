  • Haberler
  • Dünya
  • Beyaz Saray'ın önünde bir adam kendini ateşe verdi

Beyaz Saray'ın önünde bir adam kendini ateşe verdi

ABD'de bir adam, Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı

29 Mayıs 2019, Çarşamba 22:17 Son Güncelleme:
A A
Beyaz Saray'ın önünde bir adam kendini ateşe verdi

Olay, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel medya, bir adamın kendisini ateşe verdiğini; polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adamın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Adamın kimliği ve eylemin nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...