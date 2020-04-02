Beyaza bürünen kentte huzur veren manzara
Ardahan’da nisan ayının ilk gününde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
02 Nisan 2020, Perşembe 02:12 Son Güncelleme:
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Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, ilerleyen saatlerde etkisini attırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra ağaçlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.
Araç sürücüleri kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beyaza bürünen Milli Egemenlik Parkı’ndaki ağaçlara konan kuşlar ise güzel görüntü oluşturdu.
AA
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