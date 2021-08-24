Beyin gücünü geliştirmek için 9 sağlıklı yöntem

KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN

Kendinizi sevmeniz ve kendinizden keyif almanız zihin sağlığınız için çok önemlidir. Ancak siz kendinizi olduğunuz gibi kabullenirseniz başkaları da sizi böylece kabul edecektir.

MUTLU OLMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN

Gülümseme, şakalaşma, keyifli bir şeyler izleme ya da konuşma gibi davranışları günlük hayatınıza entegre edin. Ne kadar çok gülerseniz, pozitif ruh haliniz o kadar artacaktır. Mutluluk, zihin sağlığı için çok büyük önem taşır.

STRESTEN UZAK DURUN

Stres zihnimizi ağırlaştırır, mantıklı düşünmemizi güçleştirir. Günlük yaşamın stresi mutluluğumuzu doğrudan etkiler. Zihnimiz gerilimle dolu olduğunda, depresif hissetmemiz kaçınılmazdır. Bu yüzden kendimizi strese sokmamak ve stresli olduğumuz durumlarda bizi rahatlatacak eylemlerde bulunmak zihin sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.

AMACINIZ OLSUN

Kendiniz için hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmaya çalışın. Böylece zihninizi olumlu düşüncelerle meşgul edebilir ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşabilirsiniz.

İLİŞKİNİZE DEĞER VERİN

İlişkilerinize değer vermeye ve size yakın insanlara zaman ayırmaya özen gösterin. Böylece, pozitif insanlarla birlikte olur ve yardıma ihtiyacınız olduğunda size destek olacak kişilerle dostluk kurabilirsiniz.

MEDİTASYON YAPIN

Meditasyon sinirlerin gevşemesine yardımcı olur. Her yoğun günün sonunda meditasyon yaparsanız, negatif düşüncelerinizden kurtulur ve zihinsel olarak rahatlarsınız. Dilerseniz uyandığınızda meditasyon yapabilir ve böylece pozitif enerjinizi belli bir noktaya yoğunlaştırarak, güne mutlu bir başlangıç yapabilirsiniz.

HOBİ EDİNİN

İlginizi çeken bir alan bulun ve becerilerinizi geliştirin. Seçtiğiniz bu hobiye vakit ayırın ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Böylece hayatınızda kendinizi daha iyi ifade edebildiğiniz yeni bir alan oluşturmuş olacaksınız.

UYKUYA ÖNEM VERİN

Yetişkinlerin günde en az 7-8 saat uyuması önerilir. Uykusuzluk huzursuzluğa, negatif düşüncelere boğulmanıza ve konsantrasyonunuzun bozulmasına neden olabilir. İyi bir uyku sayesinde gün içinde daha dikkatli ve dinç olursunuz.

GÜNLÜK PLANINIZA EGZERSİZ EKLEYİN

Düzenli olarak egzersiz yaparak vücudunuzu fiziksel olarak dinç tutun. Bu sayede enerji seviyeniz ve motivasyonunuz artar ve zihniniz salgıladığınız seratonin (mutluluk hormonu) sayesinde berraklaşır.

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