Türkiye Beykent Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 10 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 10 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alınacaktır"Açıklaması yapıldı.


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