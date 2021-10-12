Türkiye Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Beykent Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 13 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

12 Ekim 2021, Salı 18:28 Son Güncelleme:
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Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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