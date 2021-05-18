Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 8 Öğretim Üyesi alacaklarını duyurdu.
18 Mayıs 2021, Salı 16:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Açıklaması yapıldı.