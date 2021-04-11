Türkiye Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

11 Nisan 2021, Pazar 17:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı yapacak. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

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