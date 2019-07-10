Beykent Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." diye ilan geçti.

Duyuru sonrası aranan şartlar ve istenilen belgeler araştırılmaya başlandı.