Beykent Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayınladığı ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır." diye belirtti.

Yapılan açıklama ile birlikte "Beykent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu gündem oldu.