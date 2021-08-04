Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hülya Duyar, komedyen Cem Yılmaz'la reklam filmi çekimleri sırasında fenalık geçirmiş, ardından bir kez de tatilde bayılmıştı.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından beyninde tümör tespit edilen sanatçı, bugün ameliyata alındı. 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.

1 GECE YOĞUN BAKIMDA KALACAK

Yoğun bakımda müşahede altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.







