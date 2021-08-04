Magazin Beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar'dan haber var

Beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar'dan haber var

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Beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar'dan haber var

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandıran oyuncu Hülya Duyar'ın, üst üste iki kez baygınlık geçirmesinin ardından beyninde tümör olduğu tespit edildi. Bugün beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 20:13 Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hülya Duyar, komedyen Cem Yılmaz'la reklam filmi çekimleri sırasında fenalık geçirmiş, ardından bir kez de tatilde bayılmıştı.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından beyninde tümör tespit edilen sanatçı, bugün ameliyata alındı. 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.

1 GECE YOĞUN BAKIMDA KALACAK

Yoğun bakımda müşahede altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.


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