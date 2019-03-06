Beynini genç tutmak isteyen bunları denesin
Beynimizi genç ve antrenmanlı tutmak yaşımız ilerlediğinde bizi bunama gibi birçok sorundan uzak tutmaya yarıyor. Peki genç bir beyin için neler yapmalıyız? İşte uzmanların tavsiyeleri...
Beyninizi genç tutmak için bilim insanlarının önerdiği bu listeyi harfiyen uygulamak gerekiyor. Genç kalan bir beyin sizi ilerleyen yaşlarınızda dinç ve diri tutacak, zihinsel kapasitenizin azalmaması da hayattan kopmamanızı sağlayarak işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracak. İşte yapmanız gerekenler...
- Sosyalleşin ve çevrenize gülümseyin.
- Bir hayır işinde çalışın.
- Sağlığına önem vermeyen arkadaşlarınızdan uzaklaşın, bu durum sizi de kötü etkileyebilir.
- Marangozluk öğrenin. Yeni şeyler öğrenmek beyninizi dinç tutar; marangozluk gibi bir el becerisi öğrenmek bu etkiyi iki katına çıkarır.
- Kalbinize çok iyi bakın. Kalbiniz beyninize oksijen pompalar; ritmi bozulursa beyniniz de bozulacaktır.
- Egzersizi ihmal etmeyin. Egzersiz sadece kaslarınızı değil beyninizi de güçlendirir.
- Anahtarlarınızı her gün aynı yere koyun. Sabah işe yetişme telaşıyla anahtar aramak stresinin artırır, bu da beyninize zarar verir.
- Gazetenizin daha önce okumadığınız başka bölümlerini okuyun.
- Daha önce okumadığınız türde kitaplar okuyun.
- Her zamankinden farklı bir radyo istasyonu, daha önce dinlemediğiniz farklı tarz müzikler dinleyin...