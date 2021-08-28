Dünyanın en büyük mücevher şirketlerinden Tiffany&Co’nun 128.54 karatlık sarı elmasının reklam yüzü olan şarkıcı Beyonce (39) büyük tepki gördü. 30 milyon dolarlık elması tanıtan ilk siyah kadın ve dördüncü yıldız olan Beyonce, kölelik sistemine destek çıkmakla suçlanıyor. 1961’de ‘Tiffany’de Kahvaltı’ filminden sonra ünlenen mücevher, “kanlı elmas” adıyla kötü şöhrete sahip.

1444 İŞÇİ ÖLDÜ

Bunun nedeni de elmasın, 1877’de Güney Afrika’da bir madenden köle gibi çalıştırılan işçiler tarafından çıkarılmış olması. Bölgede o yıllarda çalıştırılan 1444 işçi, kötü koşullar yüzünden ölmüştü. İddiaya göre Beyonce, elmasın geçmişinden haberdar olmadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Beyonce’nin annesi de tepki gösterenleri “Sahte aktivist” olmakla suçladı.