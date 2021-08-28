Magazin Beyonce'nin kanlı elmas pişmanlığı

Beyonce'nin kanlı elmas pişmanlığı

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Beyonce'nin kanlı elmas pişmanlığı

Tiffany’nin 30 milyon dolarlık elmasının yeni yüzü olan Beyonce, bu mücevherin kölelik sistemiyle elde edildiğini öğrenince yıkıldı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük mücevher şirketlerinden Tiffany&Co’nun 128.54 karatlık sarı elmasının reklam yüzü olan şarkıcı Beyonce (39) büyük tepki gördü. 30 milyon dolarlık elması tanıtan ilk siyah kadın ve dördüncü yıldız olan Beyonce, kölelik sistemine destek çıkmakla suçlanıyor. 1961’de ‘Tiffany’de Kahvaltı’ filminden sonra ünlenen mücevher, “kanlı elmas” adıyla kötü şöhrete sahip.

1444 İŞÇİ ÖLDÜ

Bunun nedeni de elmasın, 1877’de Güney Afrika’da bir madenden köle gibi çalıştırılan işçiler tarafından çıkarılmış olması. Bölgede o yıllarda çalıştırılan 1444 işçi, kötü koşullar yüzünden ölmüştü. İddiaya göre Beyonce, elmasın geçmişinden haberdar olmadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Beyonce’nin annesi de tepki gösterenleri “Sahte aktivist” olmakla suçladı.

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