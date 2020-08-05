Türkiye Beyrut'ta yaralı Türk vatandaşı sayısı yükseldi

Beyrut'ta yaralı Türk vatandaşı sayısı yükseldi

Türkiye

Beyrut'ta yaralı Türk vatandaşı sayısı yükseldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaş sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 11:53 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaş sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" dedi.

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