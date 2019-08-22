Beyza Şekerci: Her anne güzeldir

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, önceki gün 10 aylık oğulları Can ile Bebek’teydi

22 Ağustos 2019, Perşembe 10:13 Son Güncelleme:
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Beyza Şekerci: Her anne güzeldir

Bir mekânda kahvaltı yapan çift, daha sonra Bebek Parkı’nda gezintiye çıktı: “Tatilden yeni geldik, Can’ı dışarı çıkaralım dedik.” 

Beyza Şekerci, oğullarının kime benzediği sorusuna “Engin’e benziyor, o da sarışın ama yüzünün güzelliğini benden almış” yanıtını verdi. 

'OĞLUMU EMZİRMEK İÇİN BEN DE ÇOK YEMEK YİYORUM'

Oyuncu, doğum sonrası kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen’e de destek çıktı: “Oğlumu emzirmek için ben de çok yemek yiyorum. Her anne güzeldir. Yapılan yorumlar çok çirkin.” 

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