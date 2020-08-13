Yumurta akını değerlendirmek isteyenlere: Beze tarifi

Hem lezzetli hem de pratik bir şekilde hazırlayacağınız beze tarifi oldukça kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için beze tarifi arıyor ya da beze nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Beze tarifi için "Beze tarifi, beze nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Beze tarifi

Beze malzemeleri

4 yumurta akı

4 çay bardağı pudra şekeri

¼ çay kaşığı tuz

Beze yapılışı

Yumurtanın aklarını ayırıp cam karıştırma kabına alın. Tuzu ekleyip yumurta akıyla mikserde düşük devirde çırpın. Pudra şekerini yavaş yavaş ekleyip 25 dakika kadar yüksek hızda mikserde çırpın. Katı bir hale gelmesi gerekir. Mikseri durdurduğunuzda mikser telinde kalıntılar oluyorsa ve serçe parmağınızı bandırdığınızda şekerli kalıntılar gelmiyorsa hamur olmuş demektir. Dev bir köpük haline gelen hamurumuzu krem şanti poşetine alın. Uç tarafına takmak için istediğiniz başlığı seçip yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla sıkma torbasından sıkın. Önceden ısıtmış 100 derecelik fırında yaklaşık 90 dakika pişirin. Isıyı kapatıp fırından çıkarmadan ılımasını bekleyin. Oda sıcaklığında soğutarak servis edin.



