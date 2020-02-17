Dünya Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı

Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı

Dünya

Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı

Meksika’dan ABD’ye biber kasaları içinde uyuşturucu sokmaya çalışan adam, gerçek biberlerin altına serdiği ‘fotoğraftaki biberlerin’ rengi farklı olunca yakalandı. Kasaları açan polis 100 paket uyuşturucu ele geçirdi.

17 Şubat 2020, Pazartesi 20:10 Son Güncelleme:
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Kaliforniya eyaleti San Diego Sınır Polisi ilginç bir ‘uyuşturucu ele geçirme’ vakasını yayınladı. Ekim ayında meydana geldiği belirtilen olayda bir kişinin biber kasaları ile sınırı geçmeye çalıştığı; polisin yaptığı kontrolde kasalar içinde gerçek biberlerin altında farklı renkte biberlerin görsellerinin bulunduğu fotoğraflar olduğunun fark edildiği kaydedildi. Durumdan şüphelenen polisin fotoğrafı kaldırdığında 100 adet uyuşturucu paketi ele geçirdiği; 28 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı

200 bin dolar değerindeki uyuşturucu maddenin imha edildiği; olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

ABD (DHA)

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