Biberiyenin faydaları nelerdir?

Anavatanı Akdeniz olan yeşil iğneyi andıran yapraklara sahip biberiye içerisinde bulunan antioksidanlar ve yüksek miktarda polifenolik bileşimler oksitlenmeyi ve bakteriyel gelişimi engeller, tazesi, kurutulmuşu ve yağı mevcuttur.

Biberiye çayının faydaları nelerdir?

Tazesi ve kurusu Akdeniz mutfağında yemeklere lezzet katmaktadır. Bunların yanı sıra yağı E Coli bakterisine karşı etkili olduğundan besinlerdeki bazı bakteriyel gelişimin engellenebileceği saptanmıştır. Ayrıca kaynatılarak içilmesinin kas ağrılarını hafifletmek, bağışıklık sistemini güçlendirdirmek, hafızayı geliştirmek, ağız içi yaraların iyileşmesine yardımcı olmak, antioksidan özelliği sayesinde ödem atımına yardımcı olmak, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olmak gibi birçok özelliğe sahiptir. Aynı zamanda sindirim sisteminin sağlıklı bir şeklilde çalışmasını sağlayarak hazımsızlığı gidererek zayıflamaya da yardımcı olur.

Biberiye çayı nasıl demlenir?

2 su bardağı suyu kaynatıp içerisine 2-3 dal taze biberiye atarak 10-15 dkk bekletin çıkardıktan sonra süzerek içebilirsiniz.

Kurutulmuş biberiye yaprakları ile hazırlanacaksa; 2 su bardağı suyu kaynatıp sıcakken içerisine 2 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye yapraklarını koyarak 10-15 dk. bekletip süzerek içebilirsiniz.

Aromasını sevmezseniz değiştirmek için içerisine limon parçası, bal ve dağ kekiği ekleyebilirsiniz.

Biberiye çayı içerken dikkat edilmesi gerekenler

Bu kadar sayısız faydası bulunan biberiyeyi çok fazla miktarda tüketmek vücutta zehirleyici etki gerçekleştirebilir, akciğer ödemi, kusma, spazm, yüksek tansiyon gibi farklı etkilere sebep olabilir. Bu sebeplerden dolayı günde 1 fincan tüketilmesi ve 1 hafta tükettikten sonra 1 hafta kadar ara verilmesi önerilir. Ayrıca hamile, emzirme dönemindeki kadınların yüksek tansiyon hastası bireylerin tüketmesi önerilmez.

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