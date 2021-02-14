Dünya Biden, Trump'ın azil yargılamada aklanmasına tepki gösterdi

Biden, Trump'ın azil yargılamada aklanmasına tepki gösterdi

Dünya

Biden, Trump'ın azil yargılamada aklanmasına tepki gösterdi

Donalda Trump Senato'da aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten ABD Başkanı Biden, 'Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı.' dedi.

14 Şubat 2021, Pazar 14:30 Son Güncelleme:
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Biden, Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.

Senato'nun kararına rağmen Trump'a yönelik suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı.'' ifadesini kullandı.

ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden, ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz.'' görüşünü paylaştı.

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump, Senato'daki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.

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