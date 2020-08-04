BİK, 2020 basın çalışanları istatistiklerini açıkladı

Basın İlan Kurumu 81 ilde resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınların sayılarına, asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, basın kartı sahipliğine, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan sayılarına dair 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla verilerini açıkladı.

BİK her zaman olduğu gibi yine basınımızın en büyük destekçisi

İstatistiklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran “tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sürecinde Basın İlan Kurumu her zaman olduğu gibi yine basınımızın en büyük destekçisi oldu. Basın sektörünün salgın sürecinden asgari düzeyde etkilenmesi için Basın İlan Kurumu olarak çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden Duran, Mevzuat gereği gazetelerin yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından basınımızın olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi yönünde adımlar attık” dedi.

421 gazeteye dönüşümlü yayın hakkı tanındı

Basın İlan Kurumu 13 Mayıs 2020’de gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısında süreli yayınların, koronavirüs salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mağdur olmamaları için alınan kararlardan en önemlilerinden birinin de 421 gazeteye dönüşümlü yayın hakkı tanınması olduğunu belirten Rıdvan Duran bu anlamda gazetelerden ve meslek örgütlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Basın sektörünün pandemi sürecinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kamuoyunun aydınlatılması açısından üzerine düşen görevini ziyadesiyle yerine getirdiğini ifade eden BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran “Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle bazı sektörlerin ekonomik açıdan ciddi hasarlar aldığını görüyoruz. Ancak ülkemizde gerek devletimizin aldığı tedbirler gerekse sektör temsilcilerinin ve gazetecilerin özverili çalışmaları bu süreci en az hasarla atlatma açısından gelecek için umut verici” dedi.

İletişim fakültesi mezunlarına istihdam

İŞKUR İşbaşı eğitim programları kapsamında Gaziantep ve Konya illerinde en fazla istihdamın gerçekleştirildiğini ve toplam 3.108 basın kartı sahibi gazetecinin istihdam edildiğini belirten Rıdvan Duran “derlediğimiz verilere göre ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.051 olup gazetelerde çalışan sayılarına baktığımızda bunun 4.863’ünü erkek, 2.341’ini ise kadın çalışanlardan oluştuğunu görmekteyiz. Ayrıca çalışanların eğitim düzeyine baktığımızda iletişim fakültesi ve iletişimle ilgili ön lisans mezunu 1.177 genç arkadaşımızın istihdamı bizim olumlu bir gelişmedir ” dedi.

Basın İlan Kurumu 2020 basın çalışanları istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız



