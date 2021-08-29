Magazin Bikinisiyle çimlerin üzerinde poz verdi

Bikinisiyle çimlerin üzerinde poz verdi

Magazin

Bikinisiyle çimlerin üzerinde poz verdi

Sosyal medya sayfasından paylaştığı içeriklerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duygu Özaslan, tatile devam ediyor. Duygu Özaslan son olarak mavi bikinisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Duygu Özaslan’ın tatil paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

29 Ağustos 2021, Pazar 12:06 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda Darüşşafaka Tekfen’de forma giyen basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf’tan evlilik teklifi alan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, teklife, “Evet” yanıtını vererek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

DUYGU ÖZASLAN TATİLE DOYMUYOR

Instagram sayfası üzerinden sık sık hayranlarından gelinlik modeli tavsiyesi alan Duygu Özaslan, şu sıralar tatilde. Sıcak havanın tadını çıkaran Duygu Özaslan, sosyal medya sayfasından o anları sevenleriyle paylaşıyor. Duygu Özaslan, son olarak bikinisiyle olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.


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