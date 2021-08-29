Bikinisiyle çimlerin üzerinde poz verdi

Geçtiğimiz aylarda Darüşşafaka Tekfen’de forma giyen basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf’tan evlilik teklifi alan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, teklife, “Evet” yanıtını vererek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

DUYGU ÖZASLAN TATİLE DOYMUYOR

Instagram sayfası üzerinden sık sık hayranlarından gelinlik modeli tavsiyesi alan Duygu Özaslan, şu sıralar tatilde. Sıcak havanın tadını çıkaran Duygu Özaslan, sosyal medya sayfasından o anları sevenleriyle paylaşıyor. Duygu Özaslan, son olarak bikinisiyle olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.



