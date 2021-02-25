Türkiye Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Bilecik’te bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

25 Şubat 2021, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi. Merkeze bağlı İkizce köyünde vakaların arttığı aktarılan açıklamada, köyde temaslı sayılarının da çok olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köye giriş ve çıkışların izine tabi tutulduğu kaydedildi.

AA

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