Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti

19 Eylül 2019, Perşembe 09:11 Son Güncelleme:
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Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı!

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

2 MAKİNİST HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. AA


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