Türkiye Bilecik'te konaklama tesislerine HES kodu ile girilebilecek

Bilecik'te konaklama tesislerine HES kodu ile girilebilecek

Türkiye

Bilecik'te konaklama tesislerine HES kodu ile girilebilecek

Bilecik'te, konaklama tesislerini kullanacak kişilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi zorunlu hale getirildi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 18:24 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı bildirildi. Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından herhangi bir ayrım olmaksızın (özel, kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine, Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, söz konusu kişilerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması gereği oluşturulan misafir izolasyon odalarına yerleştirilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ve Valilik Makamınca 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine karar verilmiştir."

AA


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