Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 2 grup araçları ile bir mesire yerinde eğlencesinin ardından olay yerinden ayrıldılar. Bu sırada bu gruplardan 2 araç evlerine seyir halindeyken birbirlerine yol vermemeye başladı.

İddia göre bir araç diğer bir araca seyir halinde tamponuna değdirmesi sonrası 2 araç arasında kovalamaca başladı. İki araç Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde denk geldi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bu araçlarda bulunan Oktay Tüzün ve askeri personel olduğunu öğrenilen Semih Uysal kavgaya tutuştu. Kavga sırasında belindeki silahı çeken Semih Uysal’ın elinden silahı almaya çalışan Tüzün arasında boğuşmaya başladı.

Bu esnada Semih Uysal bacağından yaralanırken, Uysal daha sonra Tüzün’e kurşun yağdırdı.

Karnına 5 kursun isabet eden Tüzün,olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, iki şahsın yakınları hastaneye akın etti.

BİLECİK (İHA)