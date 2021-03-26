Türkiye Bilecik’teki tepki çeken o afişler kaldırıldı

Bilecik’teki tepki çeken o afişler kaldırıldı

Türkiye

Bilecik’teki tepki çeken o afişler kaldırıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in fotoğrafının yer aldığı İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili afişler, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kaldırıldı.

26 Mart 2021, Cuma 11:46 Son Güncelleme:
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Bilecik Belediye Başkanlığı, Başkan Semih Şahin’in fotoğrafının yer aldığı ‘İstanbul Sözleşmesi kimden korur?’ başlıklı afişleri kentin farklı noktalarındaki bilbord'lara yerleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatılırken, yapılan suç duyurusu üzerine Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık soruşturma başlatarak, afişlerin kaldırılması talimatı verdi. Afişler, dün gece yarısı polis ekiplerince toplanarak, kaldırıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan bilboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan toplumu suçlayıcı ifadelerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)

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