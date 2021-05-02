Bilgi toplumunun okulu hem teknolojik hem de hijyenik

UZAKTAN EĞİTİMDE BAŞARI

Butik yapısıyla dikkat çeken Ekin Koleji’nde “Bilgi Toplumunun Okulu” olma hedefiyle faaliyet gösterdiklerini aktaran Kurucu Genel Müdür Yasemin Reşitoğlu, uzaktan eğitim dönemi ile ilgili olarak, “Bu hedef, teknolojiyi etkin kullanmayı gerektiren bir hedef. Uzaktan eğitim sürecini hepimiz için daha kolay yönetilebilir hale getirmek için biz de teknolojinin tüm imkânlarını kullandık. Süreci veriye dayalı yönetirken, online ve uzaktan eğitim sürecine dair paydaşlarımıza sürekli anket uyguladık ve bu anket sonuçlarından yola çıkarak iyileştirmeler yaptık. Süreçle birlikte bünyemizde yer alan bilgi işlem departmanımız gerekli çalışmaları yaparak okulumuza özel eğitim portalını etkinleştirdi ve tüm öğrencilerimizi sisteme entegre etti. Yüz yüze eğitimde yapılan tüm eğitim öğretim faaliyetlerimiz uzaktan eğitimde de ulaşılabilir hale getirildi” dedi.

EĞLENEREK ÖĞRETEN SİSTEM

Akademik dersleri canlı, beceri derslerini ise hem video hem de canlı olarak sürdürerek öğrencilerin hem dikkatlerini toplamalarını hem de becerilerini kaybetmeden eğlenerek öğrenmelerini sağladıklarını ve bunun da devamlılığı artırdığına dikkat çeken Reşitoğlu, “Konu anlatım videolarının çekilebilmesi için 4 adet stüdyo kurduk. Uzaktan eğitimin kalitesinin ölçülebilmesi için tamamen kendi yazılımımız olan okul yönetim sistemimizi (www.ekink12.com) devreye aldık. Öğretmenlerimizin evlerinde bilgisayar ekranlarını yazı tahtası şeklinde kullanabilmeleri için grafik tablet teminini hızlıca gerçekleştirdik. Teması en aza indirmek için kazanım ölçme sınavlarımızı online olarak yaptık. Öğrencilerimiz sınav analizlerini online olarak hemen aldı ve çözemedikleri soruların videolu çözümlerini sistemimiz üzerinden izleyerek eksiklerini kapattı. Gerekli telafi çalışmaları da yine online olarak gerçekleştirildi. Uzun pandemi döneminde eğitim vermek ilk defa yaşadığımız ve zor bir deneyim olmasına karşın bu konuda gerekli adımları hızla atıp dönüşümü sağladık” diye konuştu.

HER ŞARTTA EĞİTİME DEVAM

Ayrıca MAD SCIENCE ile iletişime geçip ilkokulda her şube bazında online dersler yaptıklarını, ana sınıfı ve 1. sınıflarda satranç derslerini online yaptıklarını, daha

önce yüz yüze gerçekleştirilen “Ekinliler Yazarlarla Buluşuyor” ve “Ana-Baba Okulu” gibi etkinlikleri online sağladıklarını belirten Reşitoğlu, “Yüz yüze eğitime geçildiği dönemlerde de en sıkı önlemleri aldık. Okulumuz, Millî Eğitim Bakanlığı ve TSE’nin protokolüyle en kapsamlı temizlik/hijyen koşullarını yerine getiren okullara sıkı kontroller sonucu verilen ‘Temiz Okul Sertifikası’nı alabilen ender okullar arasında yer alıyor. Hepimizin ortak ve en büyük isteği pandeminin bir an önce sona ermesi. Ama bu süreç uzasa bile biz okul olarak pandemi gibi çok ağır şartları olan bir dönemde dahi ilkelerimizden taviz vermeden, yüksek kalitede eğitim verebileceğimizi gösterdik. Bu dönemdeki uygulamalarımıza ilişkin anketlerin sonuçlarında memnuniyet oranının yüksek olması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönem için de her türlü şarta hazırız” ifadesini kullandı.

EKİN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ





Ekin Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri ile donanarak geleceğe hazır olması, yurt içi ve yurt dışı üniversite eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için zenginleştirilmiş bir matematik ve fen programı sunuluyor. Bu programın amacı öğrencilerin matematiksel kavram, bilgi ve prensiplerini kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak ve eleştirel-yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek var olan matematik potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak.

Lise öğretim programında yer alan kazanımların yüzde 30’u laboratuvar destekli olarak veriliyor. Proje ağırlıklı ders planlaması ve çift yabancı dil ile öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynayan Ekin Anadolu Lisesi, fizik-kimya-biyoloji ve teknoloji laboratuvarlarının yanı sıra yaratıcı tasarım atölyeleri, STEM uyumlu maker ve robotik atölyelerine de sahip. Üniversite eğitimini mühendislik ve doğa bilimleri alanında sürdürmek isteyen öğrenciler için matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji ders saatleri artırılarak avantaj sağlanıyor.

LİSEDE ÜNİVERSİTE DERSLERİ

2020 yılından beri College Board üyesi olan Ekin Anadolu Lisesi’nde öğrencilere AP dersleri veriliyor. 60’tan fazla ülkede tanınan AP programı, öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkânı sağlıyor. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması, akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

HARVARD’DAN SERTİFİKA

Amgen Vakfı tarafından finanse edilen ve Harvard Üniversitesi merkezli “Educational Development Center” tarafından koordine edilen “Amgen Biyoteknoloji Eğitimi (ABE) Projesi” dünyada 5 ülkeden sonra Türkiye’de Ekin Anadolu Lisesi’nde uygulanmaya başlandı. Biyoteknoloji uygulamalarını, lise düzeyinde öğretmen ve öğrencilere ulaştırmak açısından ülkemizdeki ilk STEM çalışması olarak uygulamaya geçen proje, ABE projesi ODTÜ Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) iş birliği ile yürütülmekte. Ekin Anadolu Lisesi öğrencileri, moleküler biyoloji ve genetik kapsamındaki özel müfredatları ile biyoteknoloji laboratuvar uygulamalarını başarıyla tamamladıktan sonra Harvard

Üniversitesi’nden Amgen Biyoteknoloji Deneyimi sertifikasını almaya hak kazanacak.

FARK YARATAN UYGULAMALAR

Ekin Koleji’nde “Beceri Gelişim Atölyeleriyle” öğrenciler farklı alanlarda farklı becerilerini geliştirme şansı buluyor. Bu atölyelerden bazıları şöyle:

* Tarım Bahçesi: Kampüste ana sınıfı ve ilkokul sınıflarına ait bir tarım bahçesi bulunuyor. Öğrenciler hem sorumluluk bilincini geliştiriyor hem de mevsimine uygun tarım yapmayı öğreniyor.

* Ekin-X: Matematiğin kolay, anlaşılır ve zevkli bir ders olması için özel olarak tasarlanmış sınıfta öğrenciler, oynadıkları oyunlarla zihinsel ve matematik becerilerini geliştiriyor.

* Beslenme Dostu Şefler: Öğrenci mutfağında gerçekleştirilen bu programda öğrenciler dikkatini, planlama becerilerini, matematik algısını, estetik düşünme yeteneğini, yaratıcılığını, yazı yazma ve benzeri el becerilerini geliştiriyor.

* Araştırmacı Minikler/STEM: Öğrencilerin yeni keşifler yaparak olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları hedefleniyor. Bu yolla öğrenciler yeni ürün ortaya koyma, iş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla öz güven ve öz yeterliliğini geliştiriyor.

* Arkeopark: Öğrencilerin tarihe ilgi ve meraklarını oluşturmak ve artırmak hedefleniyor. Ekin Koleji öğrencileri arkeoloji kavramını öğrenip disiplinler arası çalışmalarla arkeolojik kazılar yaparak minik birer arkeolog oluyor.

* Yabancı dil: Farklı bir dil, farklı bir kültür anlayışıyla İngilizce eğitimi, ana sınıfından 8. sınıfın sonuna kadar Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak yapılandırılıyor. 8. sınıftan mezun olan öğrenciler CEFR standartlarına göre (B1/B2) seviyesine ulaşmış oluyor. Almanca da ana sınıfından 8. sınıfa kadar 2. yabancı dil olarak veriliyor. 8. sınıftan mezun olan öğrenciler, Alman Kültür Merkezi’nin yaptığı dil yeterlilik sınavlarından A2 seviye belgesi alma hakkı kazanıyor.

* Psiko Sağlam Okul: Ekin Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren psikolojik sağlamlık temelli okul rehberlik programı uygulamaya başladı. Program 6 yaş hazırlık sınıflarından ortaokul 6. sınıf öğrencilerine kadar geniş bir yaş aralığında, sınıf temelli etkinlikler çerçevesinde yapılandırılmış. Her sınıf düzeyinde ayda iki kez öğrencilerle buluşularak duygular, bedensel ve sosyal sınırlar, kendini tanıma, ifade etme ve öz disiplin becerileri üzerinde duruluyor.

* Pentelitha Programı: Okul öncesi sınıflarda Pentelitha Programı uygulanıyor. Bu programla erken çocukluk döneminde öğrencilerin matematiksel kavramlarla somutlaşmış biçimde tanışmaları, ilgili anlamları oluşturmaları ve bu anlamlar arasındaki ilişkileri keşfetmeleri sağlanıyor. Matematik becerilerinin oyunla pekiştirilmesinde çocukların davranış ve öğrenme farklılıklarına uygun süreçler izleniyor.

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