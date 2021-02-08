Bilgi ve sevgi gençleştirir!

Yeniay esnasında güzellik gezegeni Venüs, büyüten, geliştiren, iyicil etkiler sunan Jüpiter ile kavuşumda olacak. Bizi geliştiren her konuda bilgi toplamak, bilgi paylaşmak, öğrenmek, öğretmek enerjimizi tazeleyecek; hem ruhsal hem fiziksel gençleştirici etkiler sunacak.

Enerjisi yüksek bir Yeniay bizi bekliyor. Buna iyi hazırlanmak gerek. Perşembe akşamına kadar beden, zihin, ruh üçlüsünü arındırmak, rahatlatmak, dinlendirmek çok faydalı olacak.

Yeniay öncesi öneriler

*Hafif ve bitkisel ağırlıklı beslenin.

*Kafein, alkol, sigara tüketimini çok azaltın, mümkünse bırakın.

*Hafif egzersizler, yürüyüşler yapın.

*Peeling etkili yüz ve vücut ürünleri ile masaj yaparak cildinizi ölü hücrelerden arındırın, kan dolaşımını hızlandırmaya destek olun.

*Akşam 22.00’dan sonra TV, telefon, bilgisayar kullanımını bırakın.

*Mümkünse saat 23.30-07.30 arası uykuda olmaya özen gösterin. Sabah daha erken kalkmanız gerekiyorsa, 8 saat uyuyacak şekilde yatma saatinizi ayarlayın.

*İyi havalanmış, serin odada uyuyun.

*Güne az miktarda taze limon sıkılmış suyla başlayın.

Yeniay sonrası öneriler

*Daha önce denemediğiniz, uzmanlarca önerilen, içerikleri kuvvetli yeni bakım ürünleri ile kürlere başlayın.

*Ayak bileklerinize ve ayaklara her gün düzenli masaj yapın.

*Yeni bir eğitime ve/veya kitaba başlayın. Her gün mutlaka öğrenmeye ve okumaya vakit ayırın.

Antiaging sevgi

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgi ve güzellik gezegeni Venüs Kova burcunda ilerliyor. Bu konuda bilgilenmenin tam zamanı!

Sevmek, aşık olmak ruh ve beden sağlığına iyi gelir, yoğun gençleştirici etkiler sunar. Sevmek kimyasal bir olaydır aslında, vücutta Dopamin, Oksitosin ve Vazopressin hormonlarının artışı gerçekleşir. Dopamin motivasyon, Oksitosin mutluluk, Vazopressin sadakat hormonu olarak da bilinir. Bu üçünün artışı, bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre yenilenmesini hızlandırır, vücudu koruyucu ve tazeleyici etkiler sunar. Sevince cilt güzelleşir, ışıltılı görünür; saçlar canlanır; aşırı iştah kapanır, fazla kilolardan kurtulmak için ideal zamandır. Sevmenin yüksek oranda güzelleştirici etkisi bulunur. Zaten hem sevgi hem de güzellik aynı gezegenden sorulur. Venüs, bu iki güzel konunun yönetici gezegenidir. Kova burcundaki seyahati sırasında hayatımızda sevgi ve güzellik konularının önemini ve değerini gözden geçirebilir, hazır Merkür de retroyken düşünebilir, bu konularda hatalarımız, ihmallerimiz, eksiklerimiz varsa düzeltmek için kararlar alabiliriz.

Elementlere göre Sevgililer Günü hediye önerileri

ATEŞ: (Koç – Aslan – Yay): Nemlendirici bakım kremi, nem maskesi, kırmızı ruj, pırıltılı makyaj ürünleri

Nemlendirici bakım kremi, nem maskesi, kırmızı ruj, pırıltılı makyaj ürünleri TOPRAK: (Boğa – Başak – Oğlak): Rahatlatıcı masaj yağı, yatıştırıcı bakım kremi, profesyonel masaj seansı

Rahatlatıcı masaj yağı, yatıştırıcı bakım kremi, profesyonel masaj seansı HAVA: (İkizler – Terazi – Kova): Parfüm, antiaging etkili takviye edici gıdalar

Parfüm, antiaging etkili takviye edici gıdalar SU: (Yengeç – Akrep – Balık): Duş jeli, aromatik banyo yağları

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.







