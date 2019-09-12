Lootbox nedir?

Bilgisayar ya da konsol oyunlarında oyuncuların parayla ya da oyun için görevlerle elde ettiği 'şans kutusu'na lootbox denir. Oyunun kendi iç dinamiklerine göre kutulardan birtakım eşyalar çıkar. Kutudan gerçek hayatta bile ciddi paralara satılabilecek değerli oyun eşyaları çıkabilir. Tamamen şansa bağlı olan bu yöntem hemen hemen her online oyunda mevcut.

Özellikle FIFA, Fortnite, PubG, Apex Legend gibi son dönemin popüler oyunlarında lootbox sistemi çok yaygın.

"Yasadışı olmalı"

Independent'taki habere göre, İngiliz milletvekillerinden oluşan Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi, oyunseverler için artık bir kültür haline gelmiş lootbox özelliğinin yasa dışı olması gerektiğini savunuyor. Oyun adı altında reşit olmayan gençlerin ve çocuklara kumar oynatıldığını ve bunun ilerleyen hayatlarında kumar bağımlılığına yol açabileceği söyleniyor.

Yetkililer oyun içi dahi olsa şans kutularının reşit olmayan kişilere satışının yasaklanmasını ve Kumar Yasası'na tabi olmasını talep ediyor. Yasağın doğru uygulanabilmesi için de oyunlarda güvenilir bir yaş doğrulama sistemi oluşturulması isteniyor.

Komitenin başkanı Damian Collins, "Oyun şirketleri için bu kutular oldukça büyük bir gelir kaynağı. Fakat çocuklar için çok büyük bir potansiyel tehlike arz ediyorlar" dedi.

Belçika'da yasaklanmıştı

Belçika'da FIFA'nın çok büyük bir oyuncu kitlesi var. Bu nedenle hükümet ve hükümet destekli yetkililer lootbox özelliğinin kaldırılması için yoğun çaba sarf etmişt ve EA'e lootbox konusunda düzenleme kararı aldırmıştı. Düzenlemeye göre Belçika sınırlarındaki FIFA oyuncuları sadece oyun içinde kazandıkları parayla lootbox alabiliyor.