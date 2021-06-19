Kutuplarda saklanan tek şey tohum değil. Bilim insanları, gelecekteki araştırmalar için antik buz yığınlarını da saklıyor. Şimdiyse Alp Dağları bölgesinden başarıyla çıkarılan en eski buz, Antarktika’da saklanmak için hazır.

Peki bilim adamları neden bir buz kütlesi için bu kadar uğraşıyor

Söz konusu buzu kurtarıp saklamayı bu kadar önemli hale getiren şey de, buzun kaydetmiş olduğu iklim tarihi. 10.000 yıl kadar geriye uzanan Alpler’deki buz çekirdekleri, çevrenin bu zaman aralığında nasıl değiştiğine dair paha biçilmez bir kaynak sunuyor.

Araştırmacıların bu çalışması, Buz Belleği adı verilen uluslararası bir projenin parçası niteliğinde. Projenin amacı, küresel ısınma ve eriyen buzlar yüzünden yok olmadan önce bu doğal yapıların korunması. Alpler’de yapılan bu çıkarma çalışması, projede önemli bir noktaya sahip.

İtalya’daki Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nde analitik kimya profesörü olan Carlo Barbante, “Görev başarıyla sonuçlandı” diyor. “Araştırma takımı, son 10.000 yılın iklim verisini içeren çok önemli bir bölgede 80 metreyi aşkın derinlikten iki buz çekirdeği elde etti”

Sert hava koşullarında uğraştıran mücadele

“Araştırma takımı, kuvvetli kar ve rüzgar esintilerinin görüldüğü sert hava koşullarına rağmen iyi çalıştı. Alpler’in iklim tarihini taşıyan bu değerli arşiv, artık gelecek için muhafaza edilecek.”

Araştırmacılar, buz çıkarma işlemi sırasında Colle Gnifetti buzulunun 4.500 metrelik zirvesinde beş gün geçirmiş ve toplamda dört buz çekirdeği çıkarmış. Takım, Avrupa’nın en yüksek noktası olan 128 yıllık Capanna Margherita bilimsel araştırma kampında çalışmış.

Buzun alındığı buzul, toplam 40 kilometrekarelik alanıyla birlikte Alpler bölgesinin en büyük ikinci buzulu konumunda. Bilim insanları, 19’ncu yüzyılın ortasından beri buzulun toplam alanının yaklaşık yüzde 40’ını kaybettiğini tahmin ediyor.

10 asırdır erimedi

Diğer bir deyişle (on asırdır erimediği düşünülen) bu buz tüpleri tam zamanında çıkarılmış. Yeni çalışma, Buz Belleği’nin Alpler’de yürüttüğü üçüncü görev konumunda.

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi’nde Dünya Sistemi Bilimi ve Çevre Teknolojileri Bölümü başkanı olan Fabio Trincardi, “Eğer bunun gibi bir şeyi kaybetseydik, insanlığın atmosferi nasıl değiştirdiğini gösteren bu belleği kaybederdik” diyor.

“Onu, bizler artık dünyada olmadığımız zaman üzerinde çalışma yapacak gelecek nesiller için saklamaya çalışalım.”