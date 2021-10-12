Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden'dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen deneye göre, immünoterapi ilaçlarından oluşan bir karışım, hastaların kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sistemlerinden yararlanarak hayatta kalma konusunda olumlu bir eğilim sağladı.

4 yıl önce kansere yakalanan ve ölmesi beklenen bir hasta, Guardian'a verdiği demeçte, çalışmaya katıldıktan haftalar sonra hemşirelerin kendisini arayıp tümörünün tamamen kaybolduğunu söylediğini aktardı. 77 yaşındaki adam artık kanserden kurtuldu ve geçen haftayı eşiyle birlikte bir gemi yolculuğunda geçirdi.

Bilim insanları, nivolumab ve ipilimumab ilaçlarının kombinasyonunun, kanser hastalarının tümör boyutunda bir azalmaya yol açtığını keşfettiler. Aktarılana göre bazı hastalarda kanser hücreleri tamamen ortadan kalktı. Bu durum karşısında ise doktorların, hiçbir hastalık belirtisi bulamayınca hayrete düştükleri belirtildi.

Uzmanlar, iki immünoterapi ilacının birleştirilmesinin, çeşitli gelişmiş kanser türlerine karşı etkili yeni bir silah olduğunun kanıtlanabileceğine inanıyor. İlaç kombinasyonunun diğer denemelerinden elde edilen sonuçlar, daha önce böbrek, deri ve bağırsak kanseri hastaları için benzer faydalar önermişti.

Bilim insanları, hastaların uzun vadeli hayatta kalma şanslarını artırmanın yanı sıra, immünoterapi tedavisinin, ileri kanserli birçok hastaya sunulan standart tedavi olan kemoterapinin yorucu doğasına kıyasla çok daha az yan etkiyi tetiklediğini söyledi.

ICR CEO'su Prof Kristian Helin, Guardian'a verdiği demeçte, “Bunlar umut verici sonuçlar” dedi. Helin, "İmmünoterapiler, hastalara önemli faydalar sağlayabilecek daha nazik, daha akıllı tedavilerdir" ifadelerini kullandı.