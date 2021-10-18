Bilim insanları yan etkisi olmayan bir ağrı kesici geliştirdi

Kronik ağrı, dünya çapında milyonlarca insan için büyük bir sorun ve topluma önemli maliyetler getiriyor. Ağrıyı azaltmak için ise insanlar genellikle ağrı kesiciler gibi geleneksel ağrı kesici ilaçlara başvuruyor. Ne yazık ki bunlar genellikle çeşitli yan etkilerle birlikte geliyor.

İsveçli bilim adamları, genellikle ağrı kesici ilaçlarla bağlantılı ancak yan etkiler olmadan yoğun ağrıyı gidermek için yeni bir teknik geliştirdi.

Science Advances'te yayınlanan makalede kronik ağrı tedavisinde kullanılacak yan etkisiz Lund Yöntemi tanıtıldı. Lund yöntemi, kronik ağrı çeken insanların tedavisinde kullanılacak yan etkisiz bir ağrı hafifletme yöntemidir.

Araştırmayı yapan ekip ayrıca tedavi sırasında herhangi bir motor beceri ya da duysam sistemleri etkilemeden ağrıyı kontrol etmeyi başardığını ve yöntemin son derece güvenli olduğunu belirtti.

Yöntem fareler üzerinde denendi ve başarıya ulaştı. Çalışmacılardan Matilde Forni, insan beyninin farelerinkine çok benzediğini bu yöntemin insanlara da uygulanabileceğini belirtti.

Araştırmada görevli Nörofizyoloji Profesörü Jens Schouenborg, bu tekniğin beynin tüm bölümlerinde kullanılabileceğini ifade etti.

Schouenborg'a göre, teknik prensipte beynin tüm bölümlerine uyarlanabilir. Parkinson hastalığı gibi dejeneratif beyin hastalıklarının tedavisinin yanı sıra epilepsi ve depresyon gibi durumlar için de düşünülebilir.

Bunların hepsi keşfedilecek yollar, ancak her şeyden önce, bilim insanları, tekniklerinin 8 yıldan daha kısa bir süre içinde şiddetli kronik ağrı çeken bireyler için yeterli tedavi sağlayacağını umduğunu belirtti.



